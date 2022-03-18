Гари Невилл оценил перспективы Роналду в "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне

Фото твиттер Криштиану Роналду

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл порассуждал о роли нападающего Криштиану Роналду в будущем команды.

"Всё зависит от того, кто возглавит "МЮ", и какую команду захочет создать новый тренер. Если, к примеру, состав будет молодым и атлетичным, Криштиану сможет играть в нём, но не каждую неделю.

Думаю, что Роналду придётся смириться с тем, что появятся моменты, когда он не будет играть. Это важно. Кажется, он не слишком хорошо это воспринимает", - цитирует Невилла Daily Mail.

Напомним, что контракт португальца с "Юнайтед" рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне 37-летний Роналду сыграл за "красных дьяволов" 32 матча, забил 18 голов и сделал 3 ассиста.

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