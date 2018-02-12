Гари Невилл оценил выступления "Манчестер Юнайтед"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл оценил выступления своей бывшей команды в текущем сезоне.

"Думаю, они закончат сезон вторыми. Плюс Кубок Англии, Лига Чемпионов, так что им предстоит много играть. Но у них по-прежнему случаются дни, когда они упускают игру. Они не реализуют моменты, нервно играют на последней трети поля, им нужно поработать над завершением. Следующий сезон будет третьим для Моуринью, и все считают, что он должен становиться чемпионом. Им нужно готовиться уже сейчас, а такие поражения, как от "Ньюкасла", вредят всей работе, которую они делают.

Очевидно, что в "МЮ" есть отдельные сильные игроки, но сделать из них команду - работа Моуринью на ближайшие месяцы. Кажется, что они играют на 5 процентов медленнее, чем они могут и должны играть. И это нужно исправить. Жозе нужно сделать из этого набора талантов команду, которая, сплотившись, сможет выиграть титул" - приводит слова Невилла Sky Sports.

Отметим, что за 11 туров до завершения чемпионата Англии "МЮ" занимает второе место в турнирной таблице первенства, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 16 очков.

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