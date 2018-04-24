Гари Невилл оценил выступления "Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне

Эксперт Sky Sports Гари Невилл поделился мнением о нынешнем сезоне "Манчестер Юнайтед".

"Провел ли "Манчестер Юнайтед" отличный сезон? Нет. Но это хорошая кампания, поскольку у команды по-прежнему есть шанс выиграть Кубок Англии и занять второе место в АПЛ, что стало бы прогрессом. Не стоит упускать шанс получить еще одну медаль" - приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, что в финал Кубка Англии "МЮ" разыграет с "Челси".

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