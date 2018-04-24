Гари Невилл оценил выступления "Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне

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Гари Невилл оценил выступления "Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне

Эксперт Sky Sports Гари Невилл поделился мнением о нынешнем сезоне "Манчестер Юнайтед".

"Провел ли "Манчестер Юнайтед" отличный сезон? Нет. Но это хорошая кампания, поскольку у команды по-прежнему есть шанс выиграть Кубок Англии и занять второе место в АПЛ, что стало бы прогрессом. Не стоит упускать шанс получить еще одну медаль" - приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, что в финал Кубка Англии "МЮ" разыграет с "Челси".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
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