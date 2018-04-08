Гари Невилл отметил вклад Погба в игру "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедгари невиллполь погба

Гари Невилл отметил вклад Погба в игру "Манчестер Юнайтед"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поделился мнением о Поле Погба.

"Погба приносит команде уверенность, он позволяет смотреть на соперника с позиции силы. С Полем "красные дьяволы" гораздо сильнее, чем без него" - приводит слова Невилла Goal.com.

Напомним, что вчера благодаря дублю Погба "МЮ" одержал победу над "Манчестер Сити".

Смотрите также обзор матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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