Гари Невилл ожидает больших изменений в "Манчестер Юнайтед"

Теги гари невиллманчестер юнайтед

Гари Невилл ожидает больших изменений в "Манчестер Юнайтед"

Футбольный эксперт Гари Невилл поделился ожиданиями от трансферной кампании "Манчестер Юнайтед".

"В данный момент "Манчестер Юнайтед" не планирует расставаться с Моуринью. Мне кажется, что в ближайшем будущем Жозе внесет большие изменения в состав команды" - приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, что вчера "МЮ" минимально уступил "Брайтону" (0:1).

Читайте также: Моуринью определился с будущим в "МЮ" Блинда и Дармиана. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Эль Класико в 36-м туре Примеры: "Барселона" принимает "Реал" на "Камп Ноу"

Эль Класико в 36-м туре Примеры: "Барселона" принимает "Реал" на "Камп Ноу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов