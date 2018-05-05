Гари Невилл ожидает больших изменений в "Манчестер Юнайтед"

Футбольный эксперт Гари Невилл поделился ожиданиями от трансферной кампании "Манчестер Юнайтед".

"В данный момент "Манчестер Юнайтед" не планирует расставаться с Моуринью. Мне кажется, что в ближайшем будущем Жозе внесет большие изменения в состав команды" - приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, что вчера "МЮ" минимально уступил "Брайтону" (0:1).

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