Гари Невилл поделился мнением о будущем Конте в "Челси"

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Гари Невилл поделился мнением о будущем Конте в "Челси"

Футбольный эксперт Гари Невилл считает, что Антонио Конте покинет "Челси" по окончанию сезона.

"Не думаю, что он останется здесь в следующем сезоне. Эта мысль не покидала в течение шести-семи месяцев. Не то чтобы его здесь не хотели видеть или кто-то считал его достижения недостаточными, просто такова специфика работы здесь. Если сезон получился немного слабее предыдущего, ты уходишь.

Все заканчивается беспорядком, пресс-конференции превращаются в зал заседаний, где все настроены против тренера. Такое случалось в Англии множество раз" - приводит слова Невилла Sky Sports.

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