Гари Невилл порассуждал о чемпионской гонке в АПЛ
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поделился мыслями о борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиге.
"Красные дьяволы" по итогам 17 туров лидируют в турнирной таблице, на 3 очка от них отстаёт "Ливерпуль", на 4 - "Манчестер Сити", "Лестер" и "Эвертон".
"Это странный сезон, в начале которого я думал, что у нестабильного "МЮ" нет шансов. Но сегодня я спрашиваю у себя: почему бы нам не поверить в успех? Только взгляните на нашу линию атаки, на полузащиту. Да и конкуренты сейчас не в лучшей форме, кроме, пожалуй, "Манчестер Сити". О них мало кто говорит, но они набирают ход и будут представлять угрозу для соперников.
Думаю, "МЮ" по-прежнему немного ниже по уровню, но пора немного повеселиться. Уверен, в ближайшие дни "Ливерпулю" будет неуютно, так как они не ожидали, что "Юнайтед" будет поблизости. Игроки должны поверить, что способны провести по-настоящему успешный сезон без фанатов на трибунах. Всё очень странно, ситуация меняется еженедельно, и неясно, что будет дальше. Этим элементом непредсказуемости "МЮ" и может воспользоваться", - цитирует Невилла Manchester Evening News.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18