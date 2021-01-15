Гари Невилл порассуждал о чемпионской гонке в АПЛ

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поделился мыслями о борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиге.

"Красные дьяволы" по итогам 17 туров лидируют в турнирной таблице, на 3 очка от них отстаёт "Ливерпуль", на 4 - "Манчестер Сити", "Лестер" и "Эвертон".

"Это странный сезон, в начале которого я думал, что у нестабильного "МЮ" нет шансов. Но сегодня я спрашиваю у себя: почему бы нам не поверить в успех? Только взгляните на нашу линию атаки, на полузащиту. Да и конкуренты сейчас не в лучшей форме, кроме, пожалуй, "Манчестер Сити". О них мало кто говорит, но они набирают ход и будут представлять угрозу для соперников.

Думаю, "МЮ" по-прежнему немного ниже по уровню, но пора немного повеселиться. Уверен, в ближайшие дни "Ливерпулю" будет неуютно, так как они не ожидали, что "Юнайтед" будет поблизости. Игроки должны поверить, что способны провести по-настоящему успешный сезон без фанатов на трибунах. Всё очень странно, ситуация меняется еженедельно, и неясно, что будет дальше. Этим элементом непредсказуемости "МЮ" и может воспользоваться", - цитирует Невилла Manchester Evening News.

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