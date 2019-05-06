Гари Невилл после ничьей с "Хаддерсфилдом" раскритиковал игроков "Манчестер Юнайтед"

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Гари Невилл после ничьей с "Хаддерсфилдом" раскритиковал игроков "Манчестер Юнайтед"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл после матча с "Хаддерсфилдом" (1:1) рассказал, что думает о результатах футболистов "красных дьяволов". Об этом сообщает Sky Sports.

"Мне больше понравилось, как играют футболисты "Хаддерсфилда, чем "МЮ.

Мне все не нравится в "Манчестер Юнайтед". Это же просто ужас, только взгляните на них. Это самая разъединенная группа людей.

Когда я смотрю на Сульшера, я не понимаю, как ему может нравится эта команда. Это вообще не команда.

Было бы здорово для клуба найти опытного спортивного директора, чтобы ему помочь, но проблемы с поиском, как сообщали в прессе на неделе, этому не помогут", - сказал Невилл.

Напомним, 5 мая, стало известно, что "Манчестер Юнайтед" не попал в Лигу чемпионов-2019/20.

Читайте также: "Челси" разгромил "Уотфорд", "Манчестер Юнайтед" потерял очки в матче с "Хаддерсфилдом". | http://soccernews.ru
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