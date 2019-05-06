Гари Невилл после ничьей с "Хаддерсфилдом" раскритиковал игроков "Манчестер Юнайтед"
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл после матча с "Хаддерсфилдом" (1:1) рассказал, что думает о результатах футболистов "красных дьяволов". Об этом сообщает Sky Sports.
"Мне больше понравилось, как играют футболисты "Хаддерсфилда, чем "МЮ.
Мне все не нравится в "Манчестер Юнайтед". Это же просто ужас, только взгляните на них. Это самая разъединенная группа людей.
Когда я смотрю на Сульшера, я не понимаю, как ему может нравится эта команда. Это вообще не команда.
Было бы здорово для клуба найти опытного спортивного директора, чтобы ему помочь, но проблемы с поиском, как сообщали в прессе на неделе, этому не помогут", - сказал Невилл.
Напомним, 5 мая, стало известно, что "Манчестер Юнайтед" не попал в Лигу чемпионов-2019/20.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|37
|94
|2
|Манчестер Сити
|36
|92
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|36
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15