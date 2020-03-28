Гари Невилл предложил АПЛ антикризисный план действий

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Гари Невилл предложил АПЛ антикризисный план действий

Известный в прошлом английский футболист, а ныне телеэксперт Гари Невилл опубликовал план действий, состоящий из пяти пунктов, который можно реализовать в АПЛ после победы над пандемией коронавируса.

Во-первых, быстро доиграть текущий сезон как только появится соответствующая возможность.

Во-вторых, в случае надобности сжать календарь следующего розыгрыша Премьер-лиги.

В-третьих, не закрывать трансферное окно до завершения кампании 2020/21.

В-четвертых, продлить контракты с игроками, у которых истекают соглашения.

В-пятых, оказать финансовую помощь нуждающимся клубам, включая низшие лиги.

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