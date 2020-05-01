Гари Невилл предложил доиграть сезон АПЛ в другой стране

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед", телеэксперт Гари Невилл выступил с предложением доиграть сезон АПЛ за пределами Великобритании.

В Соединённом Королевстве, по последним данным, зафиксировано более 170 тысяч случаев заражения коронавирусом.

"Если мы хотим проводить матчи в безопасной обстановке, то можно перенести их в свободные от коронавируса страны. В Европе есть пара мест, где не было таких проблем с пандемией. Они смогу принять игры АПЛ", - приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, что в текущем розыгрыше Премьер-лиге осталось провести 9 туров.

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