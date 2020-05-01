Гари Невилл предложил доиграть сезон АПЛ в другой стране

1 Теги аплгари невиллкоронавирус

Гари Невилл предложил доиграть сезон АПЛ в другой стране

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед", телеэксперт Гари Невилл выступил с предложением доиграть сезон АПЛ за пределами Великобритании.

В Соединённом Королевстве, по последним данным, зафиксировано более 170 тысяч случаев заражения коронавирусом.

"Если мы хотим проводить матчи в безопасной обстановке, то можно перенести их в свободные от коронавируса страны. В Европе есть пара мест, где не было таких проблем с пандемией. Они смогу принять игры АПЛ", - приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, что в текущем розыгрыше Премьер-лиге осталось провести 9 туров.

Не пропустите: Агуэро признался, что боится выходить на поле до окончания пандемии коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Желательно в Бразилии

Ответить

главное

Ди Мария, Неймар и Мбаппе - в символической сборной сезона Лиги 1, Головин - нет

Ди Мария, Неймар и Мбаппе - в символической сборной сезона Лиги 1, Головин - нет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов