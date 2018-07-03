Известный в прошлом английский футболист Гари Нэвилл продемонстрировал фото своего первого визита в Москву в 1992-м году, когда его "Манчестер Юнайтед" сыграл против местного "Торпедо".

Напомним, Невилл критически оценил игру на ЧМ Кабальеро и Рохо. | soccernews.ru