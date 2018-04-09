Гари Невилл прокомментировал конфликт Гвардиолы и Райолы

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал конфликт между главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой и агентом Мино Райолой.

Ранее наставник "горожан" утверждал, что Райола предлагал ему подписать хавбека "красных дьяволов" Поля Погба, однако агент опроверг эту информацию.

"Пеп немного вредничает, здесь нет сомнений. Что касается Райолы, то он может соврать кому угодно. Он выставляет себя на посмешище и плохо влияет на Погба" - цитирует Невилла The Sun.

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