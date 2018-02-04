Гари Невилл прокомментировал отсутствие седьмого игрока на скамейке запасных "Манчестер Сити"

Футбольный эксперт Гари Невилл высказался о том, что наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил на игру с "Бернли" шесть запасных игроков вместо семи.

Отметим, что после матча Гвардиола сказал, что у клуба больше нет футболистов.

"Думаю, это шутка. Это точно шутка. Позвоните тренеру молодежной команды "Сити" и спросите, кто заслуживает повышения. Кто хорошо играл в этом сезоне и много работал? Даже если вторая команда играла вчера, то отправьте одного на скамейку запасных. Возьмите молодого парня на выезд, пускай получит опыт пребывания в АПЛ. Для кого-то это будет толчок вперед.

Если вы менеджер академии или резервной команды "Сити", вы должны подумать: "Я трачу свое время". Забудьте то, сколько было потрачено денег. Шесть футболистов на скамейке запасных... Это похоже на протест. Не знаю, почему он поднял эту тему. Гвардиола - невероятный тренер, и работу он проделывает невероятную" - приводит слова Невилла Sky Sports.

Читайте также: Гвардиола прокомментировал ничью с "Бернли". | http://soccernews.ru