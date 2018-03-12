Гари Невилл прокомментировал поступок Каррагера

Эксперт Sky Sports Гари Невилл прокомментировал поступок Джейми Каррагера.

"Я видел, как Каррагер извиняется. Его поступку нет никаких оправданий, он совершил большую ошибку. Он очень увлечен футболом. Он перешагнул черту и не должен быть проявлять такую реакцию.

Я работаю с ним телевидении три года, и этот инцидент не должен мешать нам работать вместе" - написал Невилл в твиттере.

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