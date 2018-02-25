Гари Невилл прокомментировал ситуацию с Погба

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Гари Невилл прокомментировал ситуацию с Погба

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл прокомментировал ситуацию с полузащитником Полем Погба.

"Конечно, для Погба это очень тяжело, но я выступал за "МЮ" 20 лет. Видел, как многие игроки оказывались на скамейке запасных. И эти футболисты были лучше, чем Поль.

Он не должен видеть в этом какое-то преступление. Погба необходимо продолжать работать" - приводит слова Невилла A Bola.

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