Гари Невилл прокомментировал трансфер Коутиньо в "Барселону"

Футбольный эксперт Гари Невилл высказался о трансфере Филиппе Коутиньо в "Барселону".

"Мне нравится Коутиньо как футболист, однако Неймар с Мбаппе выглядят тоже неплохо. Мне кажется, что "Ливерпулю" стоит ответственно подойти к тому, как потратить вырученные деньги. Главное, чтобы не было такого, когда продали Луиса Суареса" - приводит слова Невилла Daily Star.

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