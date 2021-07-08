Гари Невилл прокомментировал выход Англии в финал Евро-2020

Фото: инстаграм Невилла/Автор неизвестен

Экс-защитник сборной Англии Гари Невилл высказался о выходе национальной команды в финал Евро-2020 после победы в матче 1/2 финала с Данией (2:1 доп.время).

"Раньше у нас такое не получалось. Мы пережили столько боли, нервозности и разочарования, а теперь сыграем в финале. В ближайшие несколько дней этим парням нужно будет максимально сконцентрироваться. Нам же это не нужно, вся страна стоит на ушах. Настоящий национальный праздник, наслаждайтесь", — приводит слова Невилла Reuters со ссылкой на ITV.

В финале чемпионата Европы сборная Англии сыграет со сборной Италии. Матч пройдет 11 июля, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон.

Также не пропустите: Лунев подпишет контракт с немецким клубом. | http://soccernews.ru