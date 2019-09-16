Гари Невилл раскритиковал агента Поля Погба

Теги манчестер юнайтедполь погба

Гари Невилл раскритиковал агента Поля Погба

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл рассказал, что думает о полузащитнике команды Поле Погба и его агенте Мино Райоле. Об этом сообщает The 42.

"Поль хочет покинуть команду, он ясно дал это понять. Его агент позор для "Манчестер Юнайтед" и всей Европы. Он должен прекратить с ним сотрудничать. У Райолы нет качеств, которые нужны "МЮ". 

Я думаю, "Манчестер Юнайтед" нужно прекратить вести с ним переговоры. Он хочет осуществить трансфер и получить бонус. Вот и все.

Погба разрушительно влияет на команду. Вот почему сэр Алекс Фергюсон был так решителен, когда он избавлялся от игроков. Они разрушали клуб", - сказал Невилл.

Напомним, этим летом в 26-летнем французе был заинтересован "Реал", однако трансфер так и не состоялся.

После пяти туров чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" занимает 4 место турнирной таблицы, набрав 8 очков.

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