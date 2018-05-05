Гари Невилл раскритиковал игроков "Манчестер Юнайтед"

Футбольный эксперт Гари Невилл подверг критике "Манчестер Юнайтед" за игру против "Брайтона" (0:1).

"Моуринью говорил, что клубу важно набрать ещё четыре очка, чтобы точно финишировать на второй позиции. Но когда тренер не может донести футболистам свою мысль, кто-то из них должен покинуть клуб. Сейчас "Манчестер Юнайтед" не будет избавляться от Жозе.

Моуринью недоволен несколькими футболистами. С него достаточно, так что они покинут клуб. Сегодня они были просто ужасны. Когда ты надеваешь майку "МЮ", твои показатели должны быть намного выше.

Любой из них, кто задастся вопросом, почему он не играет в финале Кубка Англии, пусть посмотрит видео с этой игры. Им нет оправданий. Дело не в том, что они показали плохой футбол. Их настрой был ужасен" - приводит слова Невилла Goal.com.

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