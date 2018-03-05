Гари Невилл раскритиковал игру "Челси" в матче с "Манчестер Сити"

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Гари Невилл раскритиковал игру "Челси" в матче с "Манчестер Сити"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", а ныне телеэксперт Гари Невилл подверг критике игру "Челси" в матче 29-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".

"Игроки "Челси" явно не были смелыми. Год за годом мы видим, как команды всё глубже и глубже играют против заметно превосходящего их соперника. Я критиковал "Ньюкасл" за их игру против "Сити" на Рождество, но то, что устроил "Челси" - ужасно. Это неприемлемо для игры в рамках АПЛ. Это не имеет никакого отношения к силе и форме соперника, это их отношение. Ни на какую подсознательную долю я не могу согласиться с таким футболом. Посмотрите - они, как манекены, просто следили за тем, как играет "Манчестер Сити". На это больно смотреть. Это просто неприемлемо" - цитирует Невилла Daily Mail.

Напомним, что "Челси" проиграл "Манчестер Сити" со счётом 0:1, однако по статистическим показателям "синие" значительно уступали "горожанам".

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комментарии
KLoN88

Что то Гарри опять начал кудахтать. Наверно опять надо в коммандировочку в Испанию съездить

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2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 29 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
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20 Вест Бромвич Альбион 29 20
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