Гари Невилл раскритиковал игру "Челси" в матче с "Манчестер Сити"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", а ныне телеэксперт Гари Невилл подверг критике игру "Челси" в матче 29-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".

"Игроки "Челси" явно не были смелыми. Год за годом мы видим, как команды всё глубже и глубже играют против заметно превосходящего их соперника. Я критиковал "Ньюкасл" за их игру против "Сити" на Рождество, но то, что устроил "Челси" - ужасно. Это неприемлемо для игры в рамках АПЛ. Это не имеет никакого отношения к силе и форме соперника, это их отношение. Ни на какую подсознательную долю я не могу согласиться с таким футболом. Посмотрите - они, как манекены, просто следили за тем, как играет "Манчестер Сити". На это больно смотреть. Это просто неприемлемо" - цитирует Невилла Daily Mail.

Напомним, что "Челси" проиграл "Манчестер Сити" со счётом 0:1, однако по статистическим показателям "синие" значительно уступали "горожанам".

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