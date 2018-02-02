Гари Невилл рассказал, к каким проблемам приведут зимние подписания "Арсенала"

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Гари Невилл рассказал, к каким проблемам приведут зимние подписания "Арсенала"

Футбольный эксперт Гари Невилл поделился мнением о зимних трансферах "Арсенала".

"У Венгера серьезные проблемы. В его распоряжении сейчас четыре атакующих игрока. Это Ляказетт, Обамеянг, Мхитарян и Озил. Я понятия не имею, как Венгер всех четверых планирует использовать одновременно. Эти футболисты любят атаковать и не любят защищаться. Я видел игру Мхитаряна, он не любит обороняться. Озил также не любит отрабатывать в защите. С Ляказеттом и Обамеянгом та же история" - приводит слова Невилла Daily Star.

Напомним, что в январе "Арсенал" заполучил Генриха Мхитаряна и Пьера-Эмерика Обамеянга.

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