Гари Невилл: "Робертсон играл с "Манчестер Сити" так, будто не просыхал неделю"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл жёстко высказался об игре левого защитника "Ливерпуля" Эндрю Робертсона во время матча 32-го тура АПЛ против "Манчестер Сити" (0:4).

"На протяжении двух последних сезонов Робертсон играл невероятно, но в этом матче он действовал так, будто не просыхал неделю. Это так на него не похоже. Странно видеть, что он оставляет такое пространство. Ему просто нужно было держать себя в руках, а он выдёргивается, и его обыгрывают", - цитирует Невилла The Independent.

Напомним, что неделю назад "Ливерпуль" досрочно стал чемпионом Англии, выиграв титул впервые за 30 лет.

В текущем сезоне 26-летний Робертсон сыграл за "красных" 43 матча, забил 2 гола и сделал 8 ассистов.

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