Гари Невилл: "Робертсон играл с "Манчестер Сити" так, будто не просыхал неделю"

Теги ливерпульманчестер ситиэндрю робертсонгари невилл

Гари Невилл: "Робертсон играл с "Манчестер Сити" так, будто не просыхал неделю"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл жёстко высказался об игре левого защитника "Ливерпуля" Эндрю Робертсона во время матча 32-го тура АПЛ против "Манчестер Сити" (0:4).

"На протяжении двух последних сезонов Робертсон играл невероятно, но в этом матче он действовал так, будто не просыхал неделю. Это так на него не похоже. Странно видеть, что он оставляет такое пространство. Ему просто нужно было держать себя в руках, а он выдёргивается, и его обыгрывают", - цитирует Невилла The Independent.

Напомним, что неделю назад "Ливерпуль" досрочно стал чемпионом Англии, выиграв титул впервые за 30 лет.

В текущем сезоне 26-летний Робертсон сыграл за "красных" 43 матча, забил 2 гола и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: Клопп прокомментировал разгромное поражение "Ливерпуля" от "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Фиорентина" получила предложение купить Алексея Миранчука

"Фиорентина" получила предложение купить Алексея Миранчука

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов