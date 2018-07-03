Гари Невилл: "С этими двумя игроками в составе у Месси и Аргентины не было шансов на Чемпионате Мира"

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Гари Невилл: "С этими двумя игроками в составе у Месси и Аргентины не было шансов на Чемпионате Мира"Известный в прошлом английский футболист Гари Невилл критически высказался об игре двух игроков сборной Аргентины на Чемпионате Мира в России.

"Конечно, можно поговорить о Месси и об Аргентине. Но уже из первой их игры на мундиале против Исландии с Вилли Кабальеро в воротах и Маркосом Рохо в центре обороны стали понятны их возможности. У них не было шансов", - цитирует бывшего футболиста squawka.

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