Гари Невилл с шампанским отпраздновал поражение "Ливерпуля"

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Гари Невилл с шампанским отпраздновал поражение "Ливерпуля"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл сильно обрадовался поражению "Ливерпуля" в матче с "Уотфордом" (0:3).

Невилл выложил видео, в котором с радостным лицом открыл бутылку шампанского.

Отметим, что Невилл всю свою карьеру выступал за "Манчестер Юнайтед", который является принципиальным соперником мерсисайдцев.

Напомним, что это первое поражение "Ливерпуля" в текущем розыгрыше АПЛ.

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"Уотфорд" нанес "Ливерпулю" первое поражение в этом сезоне АПЛ

"Уотфорд" нанес "Ливерпулю" первое поражение в этом сезоне АПЛ

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