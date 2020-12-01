Гари Невилл считает, что у "Тоттенхэма" не получится выиграть Премьер-лигу

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Гари Невилл считает, что у "Тоттенхэма" не получится выиграть Премьер-лигу

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл высказался о шансах "Тоттенхэма" выиграть в этом сезоне АПЛ.

"Наличие в "Тоттенхэме" Бэйла, Моуры, Сона, Бергвейна вместе с Кейном делают эту команду угрозой для многих.

У "шпор" могу возникнуть трудности с командами, отходящими назад, но тогда помогут Кейн и Бэйл.

Моуринью хочет выиграть Премьер-лигу. Но не думаю, что у него получится это сделать. Он играет в атакующий футбол против "Сити", "Ливерпуля" и других команд. Думаю, игроки это понимаю", - цитирует Невилла The Focus.

На данный момент "Тоттенхэм" с 21 баллами лидирует в турнирной таблице АПЛ.

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