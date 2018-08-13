Гари Невилл сделал прогноз на новый сезон АПЛ

Футбольный эксперт Гари Невилл поделился мнением о победителе АПЛ в новом сезоне.

"Полагаю, наибольшие шансы сместить "Манчестер Сити" с первого места у "Ливерпуля". В игровом плане команда Клоппа уже сейчас ни в чём не уступает главному конкуренту. Просто посмотрите, как играет их атакующее трио - Салах, Мане и Фирмино. Думаю, именно у "Ливерпуля" есть всё необходимое, чтобы бросить вызов "Сити" и стать чемпионом" - приводит слова Невилла Sky Sрorts.

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