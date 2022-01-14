Гари Невилл собирается баллотироваться на пост мэра Манчестера

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Гари Невилл собирается баллотироваться на пост мэра Манчестера

Фото твиттер Mirror Football

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл пошёл в политику, сообщает The Guardian.

По информации источника, 46-летний экс-футболист вступил в Лейбористскую партию Великобритании.

В 2024 году Невилл собирается баллотироваться на пост мэра Манчестера.

Защитник завершил игровую карьеру в 2011 году, проведя её полностью в "МЮ". Затем он пробовал себя на тренерском поприще - входил в штаб сборной Англии и возглавлял "Валенсию".

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