Гари Невилл сравнил Моуринью с боксёром Мэйвезером

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Гари Невилл сравнил Моуринью с боксёром Мэйвезером

Английский телеэксперт Гари Невилл поделился мнением о работе главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

"У Почеттино и Клоппа прекрасная репутация, потому что они атакующие тренеры. А Моуринью скорее похож на Мэйвезера. Этого боксёра иногда называют скучным, поскольку он использует защиту как оружие, позволяя другим наносить удары самим себе. Клопп в такой игре несколько недель назад не стал ввязываться в неё. По моему мнению, и "Тоттенхэму" не хватило веры в себя.

Думаю, Моуринью проникает в их головы и заставляет думать: "Я не могу позволить, чтобы меня уделали на контратаках, он меня обыграет". И в этом величие тренера - заставлять соперника менять их тактику. Поэтому, думаю, Жозе заслуживает больше уважения, его показатели невероятны. Против Моуринью работает только две вещи - история "Манчестер Юнайтед" и футбол Хосепа Гвардиолы. Они мешают ему, но это вопрос восприятия" - цитирует Невилла Goal.com.

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