Гари Невилл: "В "Манчестер Юнайтед" сейчас нет лидеров"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл сравнил нынешний состав команды с тем, когда играл он.

"Когда я еще играл, то у нас команда делилась на три группы - лидеры, средняя группа и молодые игроки. В команде были такие футболисты, как Пол Инс и Рой Кин, а неудачная передача считалась преступлением.

В "Манчестер Юнайтед" сейчас нет лидеров. Ни одного", - приводит слова Невилла Goal.com.

Напомним, что в минувшем сезоне АПЛ "МЮ" финишировал на шестом месте.

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