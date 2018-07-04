Гари Невилл восхищается организацией ЧМ-2018

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл высоко отозвался об организации Чемпионата Мира 2018 года в России.

"Это лучший турнир, который я когда-либо видел. Россия на высоте! Приезжайте и наслаждайтесь, если можете" - написал Невилл в своём твиттере.

Напомним, что Россия впервые в своей истории принимает мировое первенство по футболу.

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