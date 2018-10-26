Гари Невилл: "Возможное чемпионство "Ливерпуля" должно быть самой большой проблемой для "Манчестер Юнайтед"

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Гари Невилл: "Возможное чемпионство "Ливерпуля" должно быть самой большой проблемой для "Манчестер Юнайтед"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл выразил негодование в связи с тем, что главными фаворитами чемпионской гонки в АПЛ являются самые принципиальные соперники "красных дьяволов".

"Самое ужасное, если чемпионом станет "Ливерпуль" или "Манчестер Сити". Если выбирать меньшее из двух зол, то лично я отдам предпочтение чемпионству "Сити". Но "Ливерпуль" в этом сезоне действительно очень опасен и близок к титулу, как никогда. Это должно быть самой большой проблемой для "Манчестер Юнайтед" - приводит слова Невилла Sky Sports.

Отметим, что по итогам девяти туров "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" делят первое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе по 23 очка.

Также стоит напомнить, что "красные" не выигрывали чемпионат Англии с 1990 года. 

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3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
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