Гари Невилл выбрал команду сезона в АПЛ

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Гари Невилл выбрал команду сезона в АПЛЛегенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл выбрал команду текущего сезона в английской Премьер-Лиги.

Так, в число лучших бывший футболист включил: Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кайла Уокера ("Манчестер Сити"), Венсана Компани ("Манчестер Сити"), Яна Вертонгена ("Тоттенхэм"), Эндрю Робертсона ("Ливерпуль"), Кевина Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Давида Силву ("Манчестер Сити"), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), Рахима Стерлинга ("Манчестер Сити"), Харри Кейна ("Тоттенхэм") и Роберто Фирмино ("Ливерпуль").

Напомним, АПЛ назвала претендентов на звание игрока месяца. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 35 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 35 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 36 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
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