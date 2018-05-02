Гари Невилл выбрал команду сезона в АПЛ
Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл выбрал команду текущего сезона в английской Премьер-Лиги.
Так, в число лучших бывший футболист включил: Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кайла Уокера ("Манчестер Сити"), Венсана Компани ("Манчестер Сити"), Яна Вертонгена ("Тоттенхэм"), Эндрю Робертсона ("Ливерпуль"), Кевина Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Давида Силву ("Манчестер Сити"), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), Рахима Стерлинга ("Манчестер Сити"), Харри Кейна ("Тоттенхэм") и Роберто Фирмино ("Ливерпуль").
Напомним, АПЛ назвала претендентов на звание игрока месяца. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Курс на домашний финал: "Марсель" постарается пройти преграду в виде "Зальцбурга"
-
Кульминация эпохи Венгера в "Арсенале": лондонцы едут сражаться с "Атлетико"
-
Чуда не произошло: "Ливерпуль" сливается в Риме, но выходит в финал Лиги Чемпионов
-
Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде
-
"Реал" отстоял ничью на "Сантьяго Бернабеу" и вышел в финал Лиги чемпионов
Лента новостей
-
Эмери: "В "Манчестер Сити" боссом является Гвардиола, а в ПСЖ босс - Неймар"
-
Луис Адриано: "Не можем все время думать, что происходит у конкурента"
-
"Манчестер Юнайтед" повесил ценник на Мартиаля
-
"Реал" готов обменять Иско в "Манчестер Сити"
-
Эмери: "Не знаю, когда Неймар вернется"
-
"Зенит" проявляет интерес к шести российским игрокам
-
В сети появилось фото домашней игровой формы "Челси" на сезон 2018/2019
-
На тренировке "Барселоны" Месси забил гол ударом "ножницами"
-
"Ливерпуль" близок к установлению клубного рекорда по количеству забитых голов за сезон
-
"Бавария" готова заплатить 100 миллионов евро за потенциальную замену для Левандовски
-
Газзаев: "Чемпионат Мира по футболу в России будет в разы лучше, чем проводимые ранее мундиали"
-
"Барселона" не заинтересована в возвращении Тьяго Алькантары
-
Неймар рассматривает альтернативные "Реалу" варианты
-
Патрик Клюйверт: "Месси и Роналду - разные игроки"
-
"Спартак" не будет выкупать контракты Пашалича и Максимовича
-
Эмери: "Тренировать Месси, Роналду и Неймара не легко"
-
Летом "Арсенал" намерен полностью обновить свою линию обороны
-
Колобков: "Верим в опыт Черчесова"
-
Букмекеры определились с фаворитом в Эль Класико
-
Менотти: "Не знаю, достаточно ли иметь Месси в составе, чтобы выиграть Чемпионат Мира"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|35
|93
|2
|Манчестер Юнайтед
|35
|77
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|35
|71
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|35
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|48
|9
|Лестер Сити
|35
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|11
|Кристал Пэлас
|36
|38
|12
|Борнмут
|36
|38
|13
|Уотфорд
|36
|38
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|37
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|35
|35
|17
|Суонси Сити
|35
|33
|18
|Саутгемптон
|35
|32
|19
|Сток Сити
|36
|30
|20
|Вест Бромвич Альбион
|36
|28