Гари Невилл высказался о неудачах Санчо в "Манчестер Юнайтед"

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Гари Невилл высказался о неудачах Санчо в "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм Санчо/Автор неизвестен

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл высказался о неудачах хавбека сборной Англии Джейдона Санчо в стане "красных дьяволов".

"Санчо — жертва игры "Юнайтед". Такой игрок должен приходить в уже сложившуюся команду, а он пока только ищет место. Мне кажется, он неплохо сыграл с "Эвертоном" пару недель назад, но сейчас его не нужно критиковать.

Когда "Манчестер Юнайтед" покупает игрока за большие деньги, его начинают критиковать, но сейчас это лишь отвлекает его. Санчо, Фернандеш, Погба, Роналду и Гринвуд в одной команде... Троим или четверым из них нужно работать так, как они еще никогда не работали раньше", — приводит слова Невилла Mirror.

В нынешнем сезоне Санчо сыграл 9 матчей за "МЮ", в которых не отметился голевыми действиями.

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