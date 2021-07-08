Гари Невилл высказался о пенальти на Стерлинге в полуфинале Евро-2020

Фото: инстаграм Невилла/Автор неизвестен

Экс-футболист сборной Англии Гари Невилл поделился мнением о пенальти в полуфинальном матче Евро-2020 Англия – Дания (2:1 доп.время), которое было назначено за падение Рахима Стерлинга.

– Как думаешь, должны были назначать пенальти за это?

– Нет, ни за что. Ни в одном случае из миллиона. Я всегда думаю, какие были бы заголовки утром, как бы мы себя чувствовали, если бы такой пенальти поставили в наши ворота. Мы были бы совершенно опустошены.

Но, честно говоря, мне без разницы. Я был с Англией на восьми турнирах, мы вылетали из-за того, что наши голы отменяли, мы упускали моменты, мяч попадал в штанги, судьи удаляли наших игроков, когда мы думали, что это не красная. У нас было столько оправданий за эти годы, почему у нас не получалось, столько причин, почему мы не добивались успеха.

Я искренне считаю, что Англия выиграла бы вчера и без этого пенальти. Я искренне считаю, что они играли неплохо. Я думаю, что гол бы пришел.

Это точно не пенальти, на мой взгляд, касание было очень слабым. Если бы мы были на месте Дании, мы были бы раздавлены. Так что для меня это не пенальти, но я рад, что мы прошли в финал, – сказал Невилл.

В финале чемпионата Европы сборная Англия сыграет со сборной Италии. Матч пройдет 11 июля, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон.

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