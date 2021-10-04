Гари Невилл высказался о поведении Роналду после матча с "Эвертоном"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поделился мнением о поведении нападающего манкунианцев Криштиану Роналду, который был явно недоволен ничейным результатом матча 7-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (1:1).

"Мне не понравилось то, как себя вел Роналду, когда уходил с поля. Безусловно он расстроен, когда не играет и когда его команда не добивается результата. Криштиану что-то ворчал себе под нос и из-за этого возникают вопросы. Если он будет так уходить с поля каждый раз, то этим будет оказывать давление на Сульшера", – приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, что 36-летний Роналду в матче с "Эвертоном" вышел на поле на замену во втором тайме и не отметился результативными действиями.

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