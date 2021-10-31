Гари Невилл высказался об игре Роналду в матче с "Тоттенхэмом"
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл высказался об игре португальского форварда команды Криштиану Роналду в матче АПЛ против "Тоттенхэма" (3:0).
"Я наблюдал за Роналду у дальней штанги, его движения особенные. Пас Бруну тоже идеален. Можно ли замкнуть такую передачу? Замечательные действия Роналду. Особенный гол.
Блестящий гол. Мы говорили о влиянии Роналду на Бруну, в этом моменте они сыграли слаженно. У Роналду должен быть напарник. Кто-то рядом с ним. Такая система позволяет это.
В эпизоде с другим голом Роналду прошел Скиппа в стиле Кройффа и отдал пас. Как же Кавани решил эпизод. Топ-уровень.
Мы видели два особенных гола от "Манчестер Юнайтед". Кавани заслужил гол, но он обязан этим своему одноклубнику Криштиану Роналду. Замечательный пас.
Роналду выиграл этот матч для "Манчестер Юнайтед". Его гол был невероятным, затем понадобилось немного хладнокровия, когда игра была безумной и острой", – сказал англичанин.
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