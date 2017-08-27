Гари Невилл: "Я бы выставил на трансфер всех игроков "Арсенала", но кто их купит?"

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Гари Невилл: "Я бы выставил на трансфер всех игроков "Арсенала", но кто их купит?"
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл подверг критике футболистов "Арсенала" после поражения от "Ливерпуля" (0:4) в матче 3-го тура чемпионата Англии.

"Я бы выставил их всех на трансфер. Некоторые из этих игроков "Арсенала" хотят уйти, но кто их купит?" – заявил Невилл в эфире Sky Sports.

Напомним, что полузащитником Алексом Окслейд-Чемберленом интересуется "Челси", а форварда Алексиса Санчеса хочет купить "Манчестер Сити".

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