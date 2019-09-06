Гари Невилл: "Я никогда не должен был соглашаться на работу в "Валенсии"

Экс-игрок сборной Англии Гари Невилл вспомнил о своей работе на посту тренера "Валенсии".

"Я не был готов к этому. Просыпаясь каждый день я не думал о футболе. У меня была колонка в газете и мои мысли были заняты этим.

Это была бредовая затея. Я никогда не должен был соглашаться на эту работу", - приводит слова Невилла Marca.

Напомним, что Невилл возглавлял "летучих мышей" с декабря 2015 по март 2016 года. Под его руководством клуб выиграл три матча из 16.

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