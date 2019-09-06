Гари Невилл: "Я никогда не должен был соглашаться на работу в "Валенсии"
Экс-игрок сборной Англии Гари Невилл вспомнил о своей работе на посту тренера "Валенсии".
"Я не был готов к этому. Просыпаясь каждый день я не думал о футболе. У меня была колонка в газете и мои мысли были заняты этим.
Это была бредовая затея. Я никогда не должен был соглашаться на эту работу", - приводит слова Невилла Marca.
Напомним, что Невилл возглавлял "летучих мышей" с декабря 2015 по март 2016 года. Под его руководством клуб выиграл три матча из 16.
Читайте также: Пять игроков, которые успешнее Криштиану Роналду. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ПСЖ сообщил "Барселоне", когда "Реал" попытается подписать Мбаппе
-
"Барселона" определилась, кто возглавит команду в случае отставки Вальверде
-
Италия обыграла Армению и укрепила свои позиции в группе J
-
Вьери рассказал, что будет с футболом после ухода Месси и Роналду
-
Шотландия - Россия: онлайн видеотрансляция матча
Лента новостей
-
Стала известна причина срыва трансфера Ругани в "Зенит"
-
Дибала может перебраться в АПЛ зимой
-
Марадона возобновил тренерскую деятельность в аргентинском клубе
-
Месси восстанавливается после травмы быстрее, чем Суарес
-
1
Моуринью заблокировал трансфер ван Дейка в "Манчестер Юнайтед"
-
"Ювентус" продаст двух футболистов ради трансфера Ракитича
-
Гари Невилл: "Я никогда не должен был соглашаться на работу в "Валенсии"
-
Гари Невилл: "Я никогда не должен был соглашаться на работу в "Валенсии"
-
Квалификация Евро-2020: Финляндия переиграла Грецию, Ирландия и Швейцария не выявили победителя
-
1
Испания одолела Румынию и другие результаты группы F
-
Широков: "Россия способна выиграть Евро-2020"
-
1
ПСЖ сообщил "Барселоне", когда "Реал" попытается подписать Мбаппе
-
1
Серхио Рамос вошел в десятку лучших бомбардиров сборной Испании
-
Менье утверждает, что не имел контактов с "Арсеналом"
-
2
Бензема раскрыл свою роль в атакующем трио с Бэйлом и Роналду
-
2
"Барселона" определилась, кто возглавит команду в случае отставки Вальверде
-
Сарри недоволен работой спортивного директора "Ювентуса"
-
Жиру планирует перебраться в МЛС
-
Тебас: "Неймар не столь важен для увеличения ценности чемпионата"
-
"Манчестер Юнайтед" следующим летом вернется к трансферу хавбека "Вест Хэма"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0