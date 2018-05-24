Гаритано возглавил "Реал Сосьедад"

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Гаритано возглавил "Реал Сосьедад"

"Реал Сосьедад" на своём официальном сайте объявил о назначении Асьера Гаритано на пост главного тренера команды.

48-летний специалист, который до последнего времени возглавлял "Леганес", заключил с сан-себастьянским клубом контракт до 2021 года.

Гаритано сменил у руля "Реал Сосьедада" Иманоля Альгуасиля, который временно тренировал команду после отставки Эусебио Сакристана.

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