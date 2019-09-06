Гарри Монк возглавил "Шеффилд Уэнсдей"
Гарри Монк возглавил английский клуб "Шеффилд Уэнсдей". Об этом клуб написал на своем сайте.
Срок контракта пока не оглашается.
Этим летом 40-летний специалист покинул "Бирмингем". Ранее он также тренировал "Мидлсбро", "Лидс" и "Суонси".
"Шеффилд Уэнсдей" после 6 туров занимает 11-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.
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|Вест Хэм Юнайтед
|4
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|Арсенал Лондон
|3
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|7
|Манчестер Юнайтед
|4
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|Шеффилд Юнайтед
|4
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|9
|Челси
|4
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|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
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|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
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|4
|4
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|Астон Вилла
|4
|3
|19
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|1