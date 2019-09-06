Гарри Монк возглавил "Шеффилд Уэнсдей"

Гарри Монк возглавил английский клуб "Шеффилд Уэнсдей". Об этом клуб написал на своем сайте.

Срок контракта пока не оглашается.

Этим летом 40-летний специалист покинул "Бирмингем". Ранее он также тренировал "Мидлсбро", "Лидс" и "Суонси".

"Шеффилд Уэнсдей" после 6 туров занимает 11-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

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