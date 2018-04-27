Гарсия: "Будет здорово сыграть в финале во Франции"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия расхвалил свою команду после победы в матче 1/2 финала Лиги Европы с "Зальцбургом" (2:0).

При этом наставник подчеркнул, что пока рано думать о финале.

"Это хороший результат. Мы хотели победить и сделали это. Здорово, что не пропустили при этом. Где-то нам повезло, но мы играли хорошо в целом. Мне понравилось все в действиях команды. Даже когда возникали напряженные моменты. Понимаем, что еще ничего не решено. В гостях нам надо забить хотя бы гол. Будет здорово сыграть в финале во Франции. Но пока об этом рано думать", - сказал он.

Напомним, что финал Лиги Европы пройдет в Лионе.

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