Гарсия и Стуани принесли "Жироне" выездную победу над "Алавесом"

В матче 33-го тура чемпионата Испании "Жирона" в гостях была сильнее "Алавеса" благодаря голам Алеиша Гарсии и Кристиана Стуани. Единственный мяч хозяев забил Томас Пина. После этого матча "Жирона" поднялась на восьмое место в Ла Лиге, "Алавес" остался на 15-й позиции.

"Алавес" – "Жирона" - 1:2 (0:0)

Голы: Алейш Гарсия, 59 - 0:1, Стуани, 86 (с пенальти) - 0:2, Пина, 90+1 - 1:2

"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Дуарте, Агиррегабириа (Мубарак, 74), Эли, Ибаи Гомес, Торрес (Ману Гарсия, 62), Пина, Бурги (Собрино, 46), Мунир, Гвидетти.

"Жирона": Буну, Хуанпе, Алькала, Муньеса, Адай, Алейш Гарсия (Понс, 79), Тимор, Гарсия, Маффео, Лосано (Порту, 57), Олунга (Стуани, 67).

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