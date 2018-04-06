Гарсия: "Исход противостояния с "Лейпцигом" все еще не ясен"

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Гарсия: "Исход противостояния с "Лейпцигом" все еще не ясен"Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия подвел итоги поражения от "Лейпцига" в матче 1/4 финала Лиги Европы (0:1).

Специалист считает, что у его команды есть шансы выйти в полуфинал. 

"У нас были шансы забить, все же это был хороший матч, мы играли на одном уровне с соперником. Мы знали о скоростных качествах "Лейпцига", и в частности Тимо Вернера. "Марсель" был довольно хорош несмотря на то, что некоторые игроки действовали на непривычных позициях. Мы старались атаковать, чтобы сравнять во втором тайме, но исход противостояния все еще не ясен. На данный момент у "Лейпцига" есть преимущество", - отметил наставник.

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