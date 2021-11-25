Гарсия отреагировал на слухи об интересе со стороны "Манчестер Юнайтед"

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Бывший наставник "Ромы", "Марселя" и "Лиона" Руди Гарсия прокомментировал новость о желании "Манчестер Юнайтед" пригласить его на пост главного тренера.

"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эти слухи", - сказал французский специалист в интервью Canal+.

Прошедшим летом Гарсия покинул "Лион", с которым финишировал на четвёртом месте в Лиге 1.

"МЮ" в воскресенье уволил Уле Гуннара Сульшера и ищет ему замену. Обязанности главного тренера исполняет Майкл Каррик.

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