Гарсия отреагировал на слухи об интересе со стороны "Манчестер Юнайтед"
Бывший наставник "Ромы", "Марселя" и "Лиона" Руди Гарсия прокомментировал новость о желании "Манчестер Юнайтед" пригласить его на пост главного тренера.
"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эти слухи", - сказал французский специалист в интервью Canal+.
Прошедшим летом Гарсия покинул "Лион", с которым финишировал на четвёртом месте в Лиге 1.
"МЮ" в воскресенье уволил Уле Гуннара Сульшера и ищет ему замену. Обязанности главного тренера исполняет Майкл Каррик.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18