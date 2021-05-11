Гарсия переходит в "Барсу"

Теги эрик гарсиябарселона

Гарсия переходит в "Барсу"Фото: инстаграм Гарсии/Автор неизвестен

Как сообщает Фабрицио Романо, защитник "Ман Сити" Эрик Гарсия подписал предварительное соглашения с "Барселоной".

Сообщается, что контракт будет действовать до 2026-го года.

Напомним, что Гарсия является воспитанником "Барселоны".

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