Гарсия переходит в "Барсу"
Фото: инстаграм Гарсии/Автор неизвестен
Как сообщает Фабрицио Романо, защитник "Ман Сити" Эрик Гарсия подписал предварительное соглашения с "Барселоной".
Сообщается, что контракт будет действовать до 2026-го года.
Напомним, что Гарсия является воспитанником "Барселоны".
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|Вильярреал
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|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
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|20
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|20
|23
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
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