Гарсия переходит в "Барсу"

Фото: инстаграм Гарсии/Автор неизвестен

Как сообщает Фабрицио Романо, защитник "Ман Сити" Эрик Гарсия подписал предварительное соглашения с "Барселоной".

Сообщается, что контракт будет действовать до 2026-го года.

Напомним, что Гарсия является воспитанником "Барселоны".

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