Гарсия подвел итоги матча "Марселя" с "Генгамом"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия подвел итоги ничьей с "Генгамом" (3:3) в матче чемпионата Франции.

Такой результат не позволил марсельскому клубу подняться в первую тройку в первенстве, которое дает право на участие в Лиге Чемпионов.

"Да, мы потеряли два очка. Посмотрим, как сыграют конкуренты. Но в таких условиях нужно выигрывать все матчи. Мы этого не сделали, хотя показали хорошую игру даже в меньшинстве. Просто очень дорого заплатили за свои ошибки.

Что касается удаления Манданда, то я не знал о наличии во Франции двойного наказания: удаление вратаря плюс пенальти. Эту страницу нужно перевернуть. В любом случае, если мы не побеждаем, значит, это наша вина", - сказал он.