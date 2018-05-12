Гарсия подвел итоги матча "Марселя" с "Генгамом"

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Гарсия подвел итоги матча "Марселя" с "Генгамом"Главный тренер "Марселя"  Руди Гарсия подвел итоги ничьей с "Генгамом" (3:3) в матче чемпионата Франции.

Такой результат не позволил марсельскому клубу подняться в первую тройку в первенстве, которое дает право на участие в Лиге Чемпионов.

"Да, мы потеряли два очка. Посмотрим, как сыграют конкуренты. Но в таких условиях нужно выигрывать все матчи. Мы этого не сделали, хотя показали хорошую игру даже в меньшинстве. Просто очень дорого заплатили за свои ошибки.

Что касается удаления Манданда, то я не знал о наличии во Франции двойного наказания: удаление вратаря плюс пенальти. Эту страницу нужно перевернуть. В любом случае, если мы не побеждаем, значит, это наша вина", - сказал он.

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