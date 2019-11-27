Гарсия прокомментировал поражение от "Зенита"

Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия рассказал, что думает о проигрышном матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Зенитом" (0:2). Об этом сообщает Sport24.

"Дважды мы пропустили, когда прижались к своим воротам, а не были высоко на половине поля соперника.Мы должны были играть выше, в прессинге, действовать плотнее. Но я не думаю, что у нас были проблемы в обороне.

Фол Азмуна? Нет комментариев. Полностью доверяем судьям", - сказал Гарсия.

В турнирной таблице группы G "Зенит" занимает 2 место, имея в активе 7 очков. "Лион" с таким же количеством баллов располагается на 3 месте.

В рамках 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Зенит" сыграет с "Бенфикой", "Лион" встретится с "Лейпцигом". Матчи состоятся 10 декабря.

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