Гарсия: "Я провел три прекрасных года в лучшей команде России"

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Гарсия: "Я провел три прекрасных года в лучшей команде России"Полузащитник "Бетиса" Хави Гарсия обратился к сотрудникам и болельщикам "Зенита" с прощальным словом.

Напомним, что футболист сменил клуб в начале этой недели.

"Я пишу эти слова, чтобы попрощаться со всеми вами, чтобы попрощаться с Санкт-Петербургом и с "Зенитом". Я провел три прекрасных года в лучшей команде России и в великолепном городе. Я старался эти три года показывать лучшие результаты, иногда это удавалось хорошо, иногда хуже, но я всегда отдавал всего себя игре за этот клуб.

Я хочу поблагодарить всех: президента, тренеров, которые у нас были, врачей, техников, болельщиков и товарищей по команде, я уношу с собой лучшие воспоминания о каждом из вас! Я всегда буду одним из вас, из "Зенита"! Спасибо, "Зенит", спасибо, Санкт-Петербург! До свидания!" - сказал он.  | http://soccernews.ru

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