Гарсия: "Я всегда говорил, что судьи за воротами бесполезны"
Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия раскритиковал работу арбитров на матче 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетиком" (3:1).
Напомним, то свой единственный мяч гости забили с пенальти, который был назначен после подсказки арбитра за воротами.
"Мы хотели сыграть так же, как с "Брагой", и это получилось бы, но есть одна разница: другие судьи. Проблема в том, что судьи за лицевой совершают ошибки. Я всегда говорил, что они бесполезны. Надеюсь, в следующем сезоне их не будет, их заменит видео. В остальном же матч был очень хорошим, я поздравляю игроков. Мы все сделали правильно. Надо теперь восстановиться и сыграть с "Тулузой" в понедельник. Ах, нет, во Франции не играют в понедельник. В воскресенье, к сожалению", - отметил он
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