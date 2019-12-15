Гаскойна задержали в магазине за попытку уйти, не заплатив за вино

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Гаскойна задержали в магазине за попытку уйти, не заплатив за вино
Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн в очередной раз попал в некрасивую ситуацию, сообщает The Sun.

По сведениям издания, экс-футболист зашел в супермаркет, взял бутылку вина стоимостью около 11 евро и направился к выходу. Охранник задержал Гаскойна, после чего тот извинился и оплатил вино на кассе.

Гайскон много уже неоднократно лечился от алкогольной зависимости. В качестве футболиста он играл за "Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Лацио", "Рейнджерс", "Мидлсбро", "Эвертон", "Бернли", "Ганьсу Тяньма" и "Бостон Юнайтед".

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